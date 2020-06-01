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Пандемия COVID-19 дарит идеальную возможность проявить человечность и помочь нуждающимся.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил доктор теологии, викарий Святейшего Патриарха Сербского епископ Моравичский Антоний, комментируя действия, которые предпринимаются Церковью в условиях пандемии.

«У нашего народа есть обычай говорить: «Герои познаются в беде». Я бы эту пословицу перефразировал и сказал, что в беде познаются люди. Поэтому каждому из нас нынешняя ситуация дарит идеальную возможность проявить человечность: помогать тем, кто нуждается в помощи, потрудиться волонтером в какой-то из многочисленных служб, молиться о спасении рода человеческого. Ибо, по слову святого апостола Иакова, «вера без дел мертва» (Иак. 2:26)», - отметил владыка.

По его словам, на протяжении многих веков человечество перенесло большое количество смертоносных эпидемий, что должно стать для современников как предупреждением, так и призывом к покаянию.

«Бог никогда не забывает народ Свой и не оставит его на невыносимое страдание и полное истребление. С другой стороны, это и напоминание, чтобы мы задались вопросом, в чем мы как люди согрешили и что нам следует делать, чтобы исправиться», - подчеркнул епископ Антоний.
ForUm

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