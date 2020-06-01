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Сегодня, 1 июня, вблизи населенного пункта Гнутово с беспилотного летательного аппарата боевиков сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ.
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