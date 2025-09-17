Після того як російські БпЛА вторглись у повітряний простір Польщі, ЄС терміново готує “стіну дронів” за мільярди із технологій, які добре показали себе в Україні, повідомляє Financial Times.

Зазначається, що НАТО врахувало, що відповідь авіації Союзу на наліт російських дронів на Польщу показала необхідність застосовувати дороге озброєння для перехоплення відносно дешевих дронів.

Тож для закриття цієї прогалини Брюсселю довелося закликати країни використовувати кошти ЄС і спільно закуповувати системи, які довели свою ефективність в Україні.

Через кілька годин після збиття літаками НАТО декількох із близько двох десятків російських дронів президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європа повинна побудувати стіну із дронів на своєму східному кордоні.

Ляєн наголосила, що це має бути спільний європейський проєкт, здатний реагувати в реальному часі.

Крім того, ЄС створить альянс дронів разом із Києвом. На нього виділять €6 млрд фінансування, щоби перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою, а також спільну індустріалізацію.

Зазначається, що про плани посилити свої кордони уже оголосили країни Балтії, Польща та Фінляндія.

Однак посадовці попереджають, що цей підхід зможе бути ефективним лише у випадку, якщо він залишатиметься єдиним, а також – базуватиметься на спільних і повністю інтегрованих технологіях.

– У цій сфері нам справді потрібна значно більша координація. Не може бути так, що одна (прикордонна, – Ред.) держава робить щось одне на своєму кордоні, а інша – щось інше. Росія просто підлаштовуватиме свій підхід під наші слабкі місця, – прокоментував ситуацію представник ЄС, який захотів залишитися анонімним.

Так, країни на сході НАТО мають отримати майже €100 млрд оборонних кредитів із загальник €150 млрд, залучених під європейський бюджет.