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В рамках новой программы сотрудничества stand-by между Украиной и Международным валютным фондом в 2020 году МВФ перечислит 2 транша кредита на общую сумму, эквивалентную 3,5 млрд долларов.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, новую кредитную программу МВФ должен одобрить Совет директоров фонда, сообщает УНИАН.

Соответствующее заседание должно состояться уже 5 июня 2020 года. Программа МВФ продлится 18 месяцев — в течение этого времени Украина будет получать транши кредита на общую сумму 5 миллиардов долларов. Срок кредита составит 5 лет.

«Это кредит по программе stand-by с довольно упрощенными условиями, который позволит Украине двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса. Первый транш, который мы должны получить в июне, составит 1,9 млрд долларов, на осень мы ожидаем — 1,6 млрд долларов, в следующем году — 1,5 млрд долларов", — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, миссия Международного валютного фонда и Украина достигли предварительной договоренности относительно новой программы финансирования в размере $5 миллиардов в формате Stand-by сроком на 18 месяцев. 
ForUm

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