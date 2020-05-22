Миссия Международного валютного фонда и Украина достигли предварительной договоренности относительно новой программы финансирования в размере $5 миллиардов в формате Stand-by сроком на 18 месяцев. Об этом говорится в официальном сообщении МВФ, передает Укринформ.

«Представители Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала относительно экономической политики в отношении новой 18-месячной программы кредитования Stand-by», - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что новая программа, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд, ставит целью обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки. В МВФ надеются, что это должно помочь украинским властям преодолеть последствия пандемии COVID-19 и консолидировать усилия на пути к важным структурным реформам.

«Это обеспечит Украине хорошие позиции для возобновления роста, а также возвращение к более масштабным реформам после завершения кризиса. Ожидается также, что эта сделка будет способствовать дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержке», - подчеркнули в МВФ.

Для окончательного утверждения новую программу должно одобрить руководство и исполнительный совет МВФ.

«Заседание совета ожидается в ближайшие недели», - отметили в Фонде.

Напомним, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.