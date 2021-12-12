Укрзализныця к новогодним праздникам назначит дополнительные поезда и увеличит периодичность существующих.
Как пишет Скептик, об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Дополнительные поезда будут начинать движение с 23-24 декабря, а завершать 10-11 января следующего года.
В компании уточнили, что есть три исключения: поезд Киев-Одесса и Львов-Одесса, которые будут курсировать в отдельные дни 29 декабря — 9 января, а также Ковель-Киев, который будет курсировать с 30 декабря по 10 января.
К праздникам появится 9 направлений:
- № 235/236 Киев – Ужгород (через Славское);
- №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;
- № 259/260 Сумы, Киев – Ворохта (через Буковель);
- №123/124 Киев – Одесса;
- №211/212 Харьков – Львов;
- №167/168 Львов – Одесса;
- №238/237 Одесса – Ужгород.
- № 201/202 Ковель – Киев;
- №197/198 Ковель – Киев.
Также в компании заявили, что продлят ряд маршрутов, в частности:
- Поезд №75/76 Кривой Рог — Киев в Хмельницкий,
- Поезд №779/780 Сумы — Киев в Винницу,
- Поезд №57/58 Киев — Яремче в Ворохту (через Буковель).
Периодичность вырастет у поезда №757/758 Киев — Могилев-Подольский, который будет отправляться из Киева 27, 30 декабря и 3 января.
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