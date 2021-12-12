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Укрзализныця к новогодним праздникам назначит дополнительные поезда и увеличит периодичность существующих.

Как пишет Скептик, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Дополнительные поезда будут начинать движение с 23-24 декабря, а завершать 10-11 января следующего года.

В компании уточнили, что есть три исключения: поезд Киев-Одесса и Львов-Одесса, которые будут курсировать в отдельные дни 29 декабря — 9 января, а также Ковель-Киев, который будет курсировать с 30 декабря по 10 января.

К праздникам появится 9 направлений:

  • № 235/236 Киев – Ужгород (через Славское);
  • №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;
  • № 259/260 Сумы, Киев – Ворохта (через Буковель);
  • №123/124 Киев – Одесса;
  • №211/212 Харьков – Львов;
  • №167/168 Львов – Одесса;
  • №238/237 Одесса – Ужгород.
  • № 201/202 Ковель – Киев;
  • №197/198 Ковель – Киев.

Также в компании заявили, что продлят ряд маршрутов, в частности:

  • Поезд №75/76 Кривой Рог — Киев в Хмельницкий,
  • Поезд №779/780 Сумы — Киев в Винницу,
  • Поезд №57/58 Киев — Яремче в Ворохту (через Буковель).

Периодичность вырастет у поезда №757/758 Киев — Могилев-Подольский, который будет отправляться из Киева 27, 30 декабря и 3 января.
ForUm

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