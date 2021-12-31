В новогоднюю ночь около 10 тысяч пассажиров будут путешествовать в 86 поездах АО «Укрзализныця», сообщили ForUm'у в пресс-службе компании.

Так, на период массовых новогодних и рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов. Еще 2-м поездам продлен маршрут и 4-м увеличена периодичность курсирования.

Железнодорожники благодарят всех пассажиров, выбирающих для путешествий украинские поезда, и уже фиксируют 20% увеличение продаж билетов по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 года и 2, 8, 9 января 2022 года.

Также наблюдается рост пассажиропотока к железнодорожным станциям, которые находятся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.

Напомним, 30 декабря 2021 года АО «Укрзализныця» отправило в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 Киев – Львов.