Некоторые пассажирские и пригородные поезда курсируют с задержкой из-за погодных условий, сообщила Укрзализныця.

В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении Юга и Запада Украины и обратно.

Так на 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.