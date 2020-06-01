Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вся его семья заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в понедельник во время прямого эфира на своей странице в Facebook, пишет «Европейская правда» со ссылкой на News.am.

«Я и моя семья сдали тесты на коронавирус, и они оказались положительными», - заявил глава армянского правительства.

Пашинян подчеркнул, что из-за инфицирования сейчас не находится на рабочем месте. Он добавил, что не имеет симптомов COVID-19.

«Вчера оказалось, что мой тест на коронавирус положительный. Никаких симптомов у меня не было. В связи с тем, что планировалось отправиться на передовую, я решил сдать тест. Результаты тестов моей семьи также оказались положительными», - рассказал Пашинян.

Пашинян предположил, что вероятнее всего он заразился коронавирусом от официанта во время одного из совещаний. Официант работал без перчаток и у него тоже подтвердили коронавирус.

Добавим, 1 июня Никол Пашинян празднует день рождения, ему исполнилось 45 лет.

Количество случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилась на 355, в общем составив 9282. Общее число пациентов, умерших от COVID-19 с начала эпидемии, возросло до 131. Население страны составляет менее 3 миллионов человек.

В конце мая Никол Пашинян заявил, что в стране наблюдается вторая волна пандемии коронавируса.