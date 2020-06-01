Комитет избирателей проанализировал декларации народных депутатов, которые получают бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера, сообщили ForUm’у в пресс-службе КИУ.

Всего в апреле 2020 компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Из них, согласно данным деклараций, 25 депутатов являются миллионерами.

То есть, они имеют в собственности денежных активов (раздел 12 деклараций) на сумму более одного миллиона гривен. Речь идет о наличных средствах, а также средствах, находящихся на счетах в банковских учреждениях. Данные без учета денежных активов, находящихся в собственности жен и мужей депутатов, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

Абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства - члены фракции «Слуг народа». Речь идет о 19 лицах. Среди них:

1. Александр Трухин задекларировал 21,7 млн грн

2. Артем Кунаев – 9,9 млн грн

3. Степан Чернявский – 9,6 млн грн

4. Павел Якименко – 9,4 млн грн

5. Александр Салийчук – 8,6 млн грн

6. Евгений Петруняк – 7 млн грн

7. Алексей Ковалев – 6,9 млн грн.

8. Федор Вениславский – 6,8 млн грн

9. Богдан Торохтий – 6,4 млн грн

10. Андрей Костин – 4,8 млн грн

11. Александр Аликсийчук – 4,3 млн грн

12. Геннадий Касай – 4,1 млн грн

13. Александр Горобец – 2,9 млн грн

14. Анна Личман – 2,6 млн грн

15. Артем Черноморов – 2,5 млн грн

16. Максим Зуев - 2 млн грн

17. Эдуард Прощук – 1,9 млн грн

18. Дмитрий Налетов – 1,6 млн грн

19. Елена Копанчук – 1,2 млн грн

С учетом денежных активов жены и заемных средств, в перечень депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства, стоит добавить Максима Бужанского («Слуга народа»). В декларации депутата указано 332 тыс. долларов средств, одолженных третьим лицам. Еще 218 тыс. долларов наличных средств находится в собственности жены.

В общем депутаты-миллионеры, которые получают компенсацию на жилье, совокупно задекларировали денежных активов на 162 млн грн. В ТОП 5 самых богатых депутатов, которые арендуют жилье, кроме А. Трухина, А. Кунаева и С. Чернявского с «Слуги Народа», также Анатолий Урбанский из группы «За будущее» (19,7 млн грн) и Олег Мейдич из ВО «Батькивщина» (9,8 млн грн).

«Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию на аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств. Например, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн (В среднем по 20 тыс. грн для депутата). При этом в апреле общие цифры расходов уменьшились в связи с пандемией COVID-19. В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

«Что касается депутатов «Слуги народа», то еще в ноябре 2019 председатель Верховной Рады, а также один из лидеров монобольшинства Дмитрий Разумков заявил, что депутаты вообще могли бы обойтись без компенсации на аренду жилья», - добавил Кошель.

Согласно ч. 2 ст. 35 Закона «О статусе народного депутата Украины» право на получение компенсации на жительство имеют депутаты, которые «не обеспечены жильем в городе Киеве, и место их проживания, в соответствии с их регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границ города».