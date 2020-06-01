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В Государственной службе статистики посчитали расходы украинцев, сообщает УНИАН.

«За месяц семья из двух человек отдает на свои нужды в среднем девять тысяч гривень. Из них на питание уходит около половины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самая большая статья расходов - это мясо. На его покупку уходит около тысячи гривен. На хлеб, молоко, сыр и яйца - также около тысячи. На овощи в среднем всего 300 гривен в среднем. Меньше всего тратят на фрукты и сладости.

 
ForUm

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