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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелес из-за протестов, начавшихся после убийства полицией афроамериканского жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Об этом сообщает CNN.

Он также разрешил применить «помощь» сотрудников Национальной гвардии для разгона акций протеста в Лос-Анджелесе.

Напомним, уже 25 американских городов ввели комендантский час на выходные из-за возрастающих протестов.

По крайней мере в 30 городах США вспыхнули протесты из-за гибели афроамериканцы Джорджа Флойда от рук полицейского. В частности, акции прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Детройте. Демонстранты также вышли на улицы в Колорадо, Джорджии, Иллинойсе, Айове, Индиане, Кентукки, Луизиане, Массачусетсе, Мичигане, Миннесоте, Неваде, Северной Каролине, Огайо, Техасе и Вирджинии. Полиция сообщила о задержании более 400 человек.

Протесты начались после того, как во время задержания один из полицейских Миннеаполиса (штат Миннесота) повалил 46-летнего Джорджа Флойда на асфальт лицом вниз и стал ему коленом на шею. В таком положении Флойд провел около семи минут, повторяя: «Не могу дышать». Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Офицер полиции Дерек Човин, который участвовал в задержании Флойда, арестован.

Напомним, начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил, что по меньшей мере три человека были убиты на фоне протестов в центре Индианаполиса в субботу вечером. 
ForUm

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