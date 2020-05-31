также в разделеМир
Россия усиливает сирийские ВВС истребителями МиГ-29 5
В мире COVID-19 заболели уже более 6 млн человек 9
В Лос-Анджелесе объявили чрезвычайное положение 31
В Бразилии почти пол миллиона человек заразились коронавирусом 18
Crew Dragon впервые в истории вышел в космос 27
Италия снимает запрет на внутренний туризм с 3 июня 40
В Техасе арестовали около 200 человек 28
Запуск корабля SpaceX на МКС могут снова отложить 24
Меркель отказалась от приглашения Трампа на саммит G7 в США 41
В Китае изменили версию происхождения коронавируса 66
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 6 миллионов 11
В РФ сочли «антироссийскими» акции в Турции к годовщине депортации крымских татар 22
В России умер покалеченный в колонии правозащитник Сергей Мохнаткин 27
Бостонский марафон отменили впервые за 124-летнюю историю 33
Посла РФ вызвали «на ковер» в МИД Германии 36
США стали первой страной, где число смертей от COVID-19 перевалило за 100 тысяч 50
Исторический запуск Dragon Crew на МКС перенесли из-за погодных условий 39
Трамп пригрозил блокировать соцсети в США 67

Начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил, что по меньшей мере три человека были убиты на фоне протестов в центре Индианаполиса в субботу вечером. В полиции советуют избегать протестов.

Об этом пишет CNN.

По словам Тейлора, полиция все еще проводит расследование и советует гражданам избегать района, где проходят протесты.

«Офицер полиции также получил легкие ранения сегодня вечером», - добавил начальник полиции.

Массовые беспорядки вспыхнули в США после 25 мая, когда полицейские во время задержания убили афроамериканца Джорджа Флойда. Люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок.

Вскоре митинги и демонстрации охватили другие американские города. По данным СМИ страны, по состоянию на 30 мая протесты, переростающие в беспорядки, прошли уже в 30 городах.

Напомним, Трамп пригрозил блокировать соцсети в США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги