Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подал декларацию о доходах за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций НАПК.

В частности, Разумков получил: 10,3 тысячи гривен социальной помощи, 178,5 тысячи гривен зарплаты в Верховной Раде, 88 тысяч гривен зарплаты в ООО Украинская политконсалтинговая группа, 914,2 тысячи гривен дохода от предпринимательской деятельности, 27,8 тысячи гривен от продажи электроэнергии, произведенной по "зеленому" тарифу, 22,3 тысячи гривен от партии Слуга народа за участие в обучении, более 51 тысячи гривен дохода от отчуждения корпоративных прав и ценных бумаг.

Супруга председателя Рады Елена Чайка заработала 3,855 миллиона гривен от предпринимательской деятельности, 744,8 тысячи гривен дохода от отчуждения движимого имущества и подарок в неденежной форме стоимостью 80,5 тысячи гривен от мужа.

Семья Разумкова (включая супругу и двоих детей) имеет домовладение в Софийской Борщаговке площадью 492,2 кв.м и участок земли под него площадью 1020 кв.м стоимостью 2,9 миллиона гривен и 642,5 тысячи гривен соответственно.

Также в их собственности находится квартира (232,4 кв.м) и земельный участок (500 кв.м) в селе Здоровка Васильковского района.

Спикер владеет офисными помещениями в Киеве площадью 74,9 кв.м. и квартирой (78,5 кв.м). Еще одна квартира в столице (165,55) находится в совместном владении с третьим лицом.

У его супруги есть две квартиры в Киеве площадью 53,2 кв.м. и 44,5 кв.м, а также одна в Николаеве в совместном владении (73,2 кв.м) .

Кроме того, Чайка владеет домом в Николаевской области площадью 489,6 кв.м стоимостью 1,056 миллиона гривен и земельным участком площадью 962 кв.м стоимостью 139,4 тысячи гривен.

Также супруга депутата арендует земельные участки в Николаеве, два помещения в Чигирине Черкасской области, нежилое помещение в селе Сагуновка Черкасской области и еще одно в селе Мошни Черкасской области.

В автопарке Разумкова есть автомобили Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска и Camry 2012 года выпуска, стоимость которых не указана.

В собственности у Чайки автомобили Tesla Model S 2017 года выпуска за 750 тысяч гривен и BMW X5 2016 года выпуска стоимостью 1,4 миллиона гривен.

Она же является бенефициаром ООО Украинская политконсалтинговая группа, Интеринвест ХХІ век, Ломбард Про100 кредит и Бизнесинвестстрой.

На счетах в банках семья спикера держит 134 тысяч гривен, 1325 евро и 694 доллара. Наличными они хранят 910 тысяч гривен и 165 тысяч долларов.

Кроме того, Разумков дал в долг бизнесмену из Винницкой области Олегу Галушко 26,7 миллиона гривен и подарил третьему лицу неуказанный автомобиль.

По совместительству глава ВР на неоплатной основе работает директором в ООО Интеринвест ХХІ, которое принадлежит его супруге.

Напомним, Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.