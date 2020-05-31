Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Она доступна на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн ($1,06 млн). Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 миллиона 600 тысяч гривен ($134 тыс.).

Зеленский также задекларировал один жилой дом в Иванковичах Киевской области (353,5 квадратных метра) и один — в Италии (413 квадратных метров), земельный участок в Иванковичах на 1200 квадратных метров, пять квартир в Киеве, две в Великобритании и одну в Ялте (вместе с паркоместом). Британские квартиры Зеленские сдавали в аренду, заработав на этом 3,2 миллиона гривен ($119 тыс.) за отчетный период.

Также семья президента владеет правами на четыре недостроенные гостиничные комнаты площадью по 70 квадратных метров в Грузии.

Зеленский задекларировал шесть наручных часов, двое из которых записаны на его жену Елену, и ювелирные украшения, которые так же принадлежат ей.

В собственности семьи президента — два легковых автомобиля (Land Rover 2016 года и Mercedes-Benz 2014 года).

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, с мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. С мая по декабрь 2019 года она составила 208 787 грн ($7760).

До этого на предыдущем месте работы — в «Студии Квартал 95» — Зеленский получил почти 3,8 миллиона гривен ($141 тыс.) включая более 5 миллионов роялти, а еще более миллиона гривен за занятие предпринимательской деятельностью.

Также Зеленский весной 2019 года избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации. А еще — лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.