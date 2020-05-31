На второй позиции по количеству инфицированных — Бразилия, где COVID-19 подтвердили в 499 966 человек. Летальных случаев зафиксировали 28 849, в то время выздоровели более 205 тысяч человек.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса продолжают лидировать США. В стране коронавирус подтвердили в 1,8 млн человек. Из них выздоровели 535 238 пациентов, а от осложнений умерли 105 557 человек. Сейчас там лечится более 1,1 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

На третьем месте — Россия. В общем там обнаружили 396 575 инфицированных, из них 167 469 человек выздоровели.

Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низкой (4 555) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.

Замыкают пятерку «стран-лидеров» Испания с 286 308 случаями и Великобритания с 272 826.

В Китае, откуда началась пандемия, в общем обнаружили 83 001 пациента с коронавируса. С начала эпидемии там умерли 4 634 человека с COVID-19, а выздоровели — 78 304. Еще болеет 63 человека.

Украина сегодня на 37-м месте среди 215 стран или отдельных регионов, в которых обнаружили коронавирус. Всего за все время пандемии в Украине заболело 23 672 человек, из них 9538 выздоровели, летальных исходов — 708.