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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 468 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 227 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 31 мая.

Количество новых случаев возросло после двухдневного снижения. В пятницу коронавирус обнаружили у 429 человек, а в субботу — у 393.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 23 672 человек, из них 9538 выздоровели, летальных исходов — 708.

Правительство продлило карантин до 22 июня со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация.
ForUm

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