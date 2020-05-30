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Новый корпус детской специализированной больницы «Охматдет» откроют в конце июля из-за карантина в Украине. Корпус собирались открыть уже 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, откроют новый корпус в конце июля. Отмечается, что там уже закончили основные строительные работы.

«Мы обещали отделения в июне. Понимаем - коронавирус и здесь подпортил нам планы», - сообщил президент Владимир Зеленский в субботу, на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19.

Отметим, строительство нового корпуса больницы началось еще в 2011 году, однако в 2013 году его остановили. После трехлетнего перерыва работы возобновились в 2016 году, и в 2018 году открыли первый комплекс больницы.
ForUm

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