также в разделеСтолица
КГГА: Воздух в столице приходит в норму 17
В Киеве уровень загрязненности воздуха повысился в 2-3 раза 25
Кличко съездил в Чернобыльскую зону проверить радиационный фон 37
Вчера в Киев не пустили 40 человек с температурой 15
Киев вводит карантин и в Ионинском монастыре 43
Кличко сказал, когда снимут усиленный контроль на въездах в Киев 23
Киев по числу заболевших COVID-19 догоняет Буковину 34
В Киеве будут мыть улицы из-за пожаров и бурь 66
Дым от пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне затянул Киев 75
Киев накрыла пыльная буря 77
Кличко: ВНО могут провести и в августе 14
В Киеве могут закрыть на карантин монастырь УПЦ МП 29
На выходных в Киеве полиция усилит патрулирование 16
В Киеве уже 644 подтвержденных случая COVID-19 14
32 служителей Киево-Печерской лавры проверяют на коронавирус 112
В Украине возникла проблема со сдачей донорской крови 11
Суд отказался рассматривать дело пловца из Гидропарка 32
Из-за коронавируса Киев потерял уже более миллиарда гривен 13

Киевская прокуратура сообщила о подозрении прежнему врачу-трансфузиологу одного из отделений Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Министерства здравоохранения по факту присвоения лекарственных средств на сумму почти 970 тыс. грн.

По данным пресс-службы ведомства, подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, обратил в свою пользу 141 порции трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови.

Полученными таким образом лекарственными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

По результатам следствия действия лица квалифицированы по ч. Ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины (присвоение лицом чужого имущества, которое было ей вверенное). Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1799 грн.
12
Теги