Киевская прокуратура сообщила о подозрении прежнему врачу-трансфузиологу одного из отделений Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Министерства здравоохранения по факту присвоения лекарственных средств на сумму почти 970 тыс. грн.

По данным пресс-службы ведомства, подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, обратил в свою пользу 141 порции трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови.

Полученными таким образом лекарственными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

По результатам следствия действия лица квалифицированы по ч. Ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины (присвоение лицом чужого имущества, которое было ей вверенное). Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.