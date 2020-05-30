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Торгово-развлекательные центры в Киеве открылись в субботу, 30 мая, после ослабления карантинных ограничений.  Об этом говорится в сюжете телеканала 1+1.

В ТЦ Smart Plaza на проспекте Победы малолюдно, скопление покупателей только в продуктовом супермаркете, некоторые магазины не открылись. 

Остальные работают в обычном режиме. Все продавцы в медицинских масках, некоторые ещё и в перчатках. Работники охраны ТРЦ кроме масок и перчаток в защитных очках. При подходе к примерочным нарисованы круги для соблюдения социальной дистанции.

В ТРЦ Проспект бесконтактно измеряют температуру посетителей с помощью термографической камеры. Она подает звуковой сигнал в случае повышения нормы. Также на входах санитайзеры для дезинфекции рук, 

В ТРЦ Gulliver установили вендинговые аппараты по продаже защитных масок. Все места, где может образоваться очередь в лифт, в магазин, в туалет - оборудованы напоминаниями о необходимости соблюдать дистанцию.

Напомним, столичные отели также возобновили работу.
ForUm

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