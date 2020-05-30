Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) снова могут отложить. Погодные условия могут помешать запуску 30 мая с вероятностью в 50%.

Об этом говорится в сообщении на сайте базы ВВС США на мысе Канаверал.

Сообщается, что в районе запуска корабля Crew Dragon существует вероятность в 50% того, что погодные условия не позволят отправить корабль на МКС сегодня, 30 мая. Кроме того, в 40% оценивается вероятность срыва запуска и на следующий день.

Отметим, ранее директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что еще нет конкретного времени запуска Crew Dragon, а также не исключил перенос старта. Он также отметил, что оценить возможность полета должны утром.

Напомним, исторический запуск Dragon Crew на МКС перенесли из-за погодных условий.