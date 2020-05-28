Компания SpaceX не смогла запустить космический корабль Crew Dragon на Международную космическую станцию из-за погодных условий, сообщает Экономическая правда.

Видео неудавшегося старта корабля транслировал youtube-канал NASA.

Запуск отменили за 17 минут до старта. В ракету-носитель уже было закачано топливо и окислитель: керосин и жидкий кислород. Отметим, что ни на одном этапе при подготовке к старту не возникло никаких проблем.

Вторая попытка запустить Crew Dragon состоится 30 мая.

Запуск Crew Dragon 27 мая до последнего был под вопросом из-за сильного дождя и грозы. За несостоявшимся стартом ракеты-носителя с площадки на мысе Канаверал во Флориде наблюдал президент США Дональд Трамп.

Впервые за 9 лет двое американских астронавтов должны были отправится на МКС не на российском «Союзе», а на американском корабле. Старт ракеты, запланированный на 30 мая, особенный тем, что впервые полет должен был состояться на космическом корабле частной компании.

Возвращаемые аппараты Crew Dragon — многоразовые, но по контракту с NASA для доставки людей на станцию их будут использовать лишь однократно. При этом SpaceX разрешено использовать эти же капсулы повторно для грузовых миссий на МКС.

В марте 2019 года состоялся первый полет Crew Dragon к МКС - испытательная миссия SpaceX Demo-1. Корабль доставил продукты на станцию и вернул нужные грузы на Землю. Вместо астронавтов на борту находился манекен в скафандре.

Отметим, что стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 миллионов долларов. «Роскосмос» берет за эту услугу почти в два раза больше - 90 миллионов долларов.