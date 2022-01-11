Патрульные полицейские обнародовали видео, запечатлевшее, как они остановили начальника управления стратегических расследований в Одесской области Вячеслава Ефтения, который вел машину, будучи пьяным.

Инцидент произошел в районе 1:30 8 января в Черновцах, пишет Думская.

На записи с камеры одного из правоохранителей видно и слышно, как нетрезвый полковник полиции пытается договориться с коллегами «полюбовно», говорит о своем звании, должности и положении в «системе», даже давит на них, а еще утверждает, что «страну всрали в говно». При этом патрульные твердо стоят на своем, действуя строго в рамках закона.

Ефтений отказался проходить тест на алкогольное опьянение. В отношении него оформили протоколы по ч.1 ст. 122 и ч.1 ст. 130 КУоАП (превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Отметим, что офицер управлял Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска, который стоит около 200 тысяч евро. В его декларации такое транспортное средство отсутствует. Еще он красуется в странном костюме от Gucci стоимостью больше тысячи евро. Впрочем, это может быть и подделка.

В одесском УСР утверждают, что в настоящее время полковник полиции находится в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее Вячеслав Эфтений был заместителем начальника волынского управления по борьбе с организованной преступностью, впоследствии возглавлял житомирское и ривненское управление по борьбе с организованной преступностью. В 2016 году он не попал под переаттестацию. Сначала страж порядка пошел на больничный, позже аттестационная комиссия рекомендовала его уволить, но тот через суд обжаловал это решение и вернулся на службу.