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В субботу ночью, 30 мая, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) при участии полицейского авто и Daewoo Lanos. В результате аварии погибли два человека и еще два пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

По данным силовиков, ДТП произошло около 00:20 ночи.

«Водитель автомобиля Daewoo Lanos при обстоятельствах, которые выясняются, неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius, который двигался во встречном направлении, и после удара загорелся... Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, однако это не привело к желаемым результатам, пламя мгновенно охватило Daewoo Lanos», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пассажир и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте, а патрульные получили телесные повреждения. Полицейских госпитализировали в больницу.
ForUm

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