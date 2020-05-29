Финальный матч Кубка Украины сезона-2020/21 пройдет на городском стадионе в Тернополе, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В этом городе должен был пройти финал текущего розыгрыша турнира 8 июля, но его перенесли во Львов из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе.

Таким образом, Тернополь сможет принять решающий матч Кубка Украины, но в следующем году, когда этому не будет мешать пандемия COVID-19.