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В рамках 1/8 финала Кубка Украины в Киеве прошел матч грандов украинского футбола - «Динамо» и «Шахтера». Встреча завершилась победой киевлян в дополнительное время, сообщает УНИАН.

«Динамо» начало матч активней и нанесло несколько ударов по воротам из-за пределов штрафной. Такая тактика принесла свои плоды на 22-й минуте - Сергей Сидорчук забил красивый гол после дальнего удара и, похоже, небольшого рикошета от ноги Тайсона.

Отыграться «Шахтер» смог только в компенсированное ко второму тайму время. Угловой у ворот «Динамо», на который пришел даже Андрей Пятов, завершился точным ударом Тараса Степаненко из-за пределов штрафной. К этому моменту «горняки» играли в большинстве - на последних минутах основного времени матча прямую красную карточку за подкат сзади у «Динамо» получил Владимир Шепелев.

В начале овертайма арбитр уравнял составы, показав вторую желтую карточку Степаненко.

Победный мяч был забит на 109-й минуте - Денис Попов головой вколотил мяч в сетку после подачи с углового.

«Динамо» - «Шахтер» - 2:1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 - Степаненко, 90+2

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич (де Пена, 102), Цыганков, Караваев, Беседин (Гармаш, 90+3)

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов (Хочолава, 46), Болбат (Додо, 53), Степаненко, Коваленко, Коноплянка (Дентиньо, 73), Тайсон, Марлос (Маркос Антонио, 101), Мораес

Удаления: Шепелев, 89 - Степаненко, 94
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