также в разделеОбщество
29 мая. Картина дня 13
Пытались избежать карантина: Польша выдворяет 33 украинцев 20
Суд отпустил четырех обвиняемых в убийстве «Сармата» под домашний арест 13
Синоптик рассказала о погоде в последние выходные мая 21
Над Украиной пролетели стратегические бомбардировщики США 31
Укравтодор: Только 2% из обследованных мостов исправны 15
Бывшему адвокату, предлагавшему $5 миллионов главе ФГИ, дали 5 лет условно 17
Дело чиновников, закупивших шины 80-х годов для БТР, направлено в суд 14
Банду, орудовавшую на Киевщине, организовал «смотрящий по Лукьяновском СИЗО» 20
В Харькове коммунальщики хотят купить элитный катафалк за 5 миллионов 13
Задержан подозреваемый в убийстве нацгвардейца в Виннице 14
По факту перестрелки в Броварах завели уже 4 уголовных дела 18
В армии за сутки – 23 новых случая COVID-19 15
На Виннитчине задержали еще 5 участников конфликта в Броварах 36
«Новая почта» возвращает платное хранение посылок 15
Аваков отреагировал на митинг инвесторов «Аркада-строительство» 32
По факту стрельбы в Броварах открыто 3 дела 14
Аваков: Уже задержаны 20 участников стрельбы в Броварах 31

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент и определил как безотлагательный законопроект, предусматривающий призыв резервистов на военную службу в особый период.

Соответствующий законопроект №3553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведении воинского учета" был зарегистрирован 28 мая, передает УНИАН.

Как говорится в пояснительной записке проекта закона, документ разработан в связи с необходимостью усовершенствования основ комплектования Вооруженных сил высокопрофессиональным составом.

Так, законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство, в частности, по поводу реформирования местных органов военного управления, усовершенствования порядка осуществления воинского учета призывников, введения военного учета резервистов, введения нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Зеленский предлагает ввести новые виды административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации. Нарушение правил воинского учета будут наказывать штрафом от 510 до 850 гривен, за повторное нарушение придется заплатить 850-1700 гривен.

Штрафы за нарушение мобилизационной подготовки поднимут до 1700-3400 гривен для обычных граждан и до 3400-5100 гривен для должностных лиц, а при повторном нарушении - от 3400 до 5100 от 5100 до 8500 гривен соответственно. За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов будут взимать штраф от 510 до 850 гривен, а при повторных случаях - от 850 до 1700 гривен.

Кроме того, за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву Зеленский предлагает наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в июне-июле 2020 года призовут на военную службу 500 офицеров запаса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги