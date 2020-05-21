В июне-июле 2020 года призовут на военную службу 500 офицеров запаса, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Министр обороны Украины подписал приказ от 19 мая 2020 № 157 «О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в июне - июле 2020 года», сообщает Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В соответствии с приказом, по 16 военно-учетным специальностям будут подлежать призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

Офицеров назначат на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.

Подготовку призванных офицеров на курсах переподготовки и повышения квалификации планируется начать со 2 июля 2020 года.

«Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их освобождения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил Украины офицерским составом», - заявили в Генштабе.

После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части Вооруженных сил Украины.

К участию в операции объединенных сил призванные офицеры привлекаться не будут. Это возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы.

На призванных офицеров распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту.

Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности.