По факту стрельбы в Броварах начато три уголовных производства, сообщает пресс-служба полиции.

«Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием», - говорится в сообщении.

В настоящее время задержаны 11 участников события: двое – местные жители, остальные – жители Винницкой области. С ними проводят следственные действия. Кроме того, по месту жительства фигурантов продолжаются неотложные обыски. Для розыска и задержания других соучастников введена специальная полицейская операция.

Как сообщал ForUm, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Полиция ввела план-перехват - разыскивают 5 автомобилей.

В Житомирской области задержали еще 5 участников разборок.