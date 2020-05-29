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Перед встречей с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Будапеште министр иностранных дел Венгрии обсудил вопросы национальных меньшинств в Украине с болгарской коллегой.

Об этом Петер Сийярто сообщил на своей официальной Facebook-странице в пятницу, передает Европейская правда.

«Я только что проконсультировался по телефону с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой, поскольку болгары также имеют значительную национальную общину в Украине, на которую так же влияет реорганизация, которую проводит украинская администрация», - отметил Сийярто.

«И болгары, и мы стремимся сохранить районы с болгарским и венгерским большинством даже после реформы», - добавил венгерский министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что эти вопросы планирует обсудить на переговорах с министром иностранных дел Украины.

Напомним, в пятницу, 29 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Венгрию для встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Ранее парламент Болгарии ранее принял заявление с требованием к Украине не «разделять» Болградский район, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.

Правительство Украины планирует провести административную реформу, которая может создать в Болградском районе Одесской области пять объединенных территориальных общин, где этнические болгары больше не будут большинством.

МИД выразил протест из-за заявления парламента Болгарии по поводу Болградского района и назвал неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины.

Украинские эксперты, которые занимаются украинско-венгерскими отношениями, накануне визита подготовили совместную позицию по «красным линиям» Украины в поиске компромисса с Венгрией.
ForUm

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