МИД Украины категорически отвергает утверждение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о существовании в Украине политики нарушения прав национальных меньшинств. Это – надуманные и политизированные суждения, говорится в распространенном ведомством заявлении.

«Наоборот, в нашем государстве воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных общин. Никакой угрозы для их национальной самобытности не существует. Мы высоко ценим этническое и национальное разнообразие украинского общества», - подчеркнули в МИД.

Более того, в последние годы украинские власти демонстрируют максимальную открытость к диалогу в вопросе национальных сообществ, в частности венгерского, через откровенный и конструктивный диалог с Венгрией на разных уровнях.

Спикер МИД Олег Николенко напомнил, что по инициативе украинской стороны в феврале 2021 года была создана совместная рабочая группа по вопросам образования, в рамках которой происходит эффективное и результативное сотрудничество.

«В настоящее время нет никаких оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России», - заявил спикер.

Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Только вместе мы можем укрепить безопасность в регионе Центральной Европы.