также в разделеПолитика
КИУ сравнил деятельность Зеленского и Порошенко в первый год работы 119
МИД РФ выпустило заявление к годовщине президентства Зеленского. Украина ответила 31
ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому 13
Супрун заявила, что Ермак приглашал ее в Нацсовет реформ, но ушел со встречи 28
Болгария требует от Украины не «разделять» Болградский район 63
Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за обвинений ВСУ в обстрелах 75
Украине обещают дожди и заморозки 41
Евросолидарность настаивает на создании ВСК по делу Шеремета 21
Порошенко: «Пленки Деркача» о якобы влиянии Байдена – спецоперация Кремля 59
Зеленский высказался по поводу языкового вопроса 61
Медведчук и Кузьмин обратились в ГПУ с требованием проверить информацию о баклабораториях США в Украине 50
Нардепы обжаловали в КСУ указ о назначении Сытника 36
Зеленский: За дело Шеремета отвечает Аваков 40
Зеленский хочет, чтобы Россия повлияла на боевиков на Донбассе 55
Зеленский уже не исключает, что пойдет на второй срок 30
У Байдена заявили, что «пленки Деркача» сильно отредактированы 62
Мэр Черкасс – Зеленскому: Где вы были в 2013-2014 годах? 215
Президент анонсировал «решительные шаги» по главам ОГА после эпидемии 27

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятием 20 мая 2020 Народным Собранием Республики Болгария Декларации относительно административно-территориальной реформы в Украине и защиты прав и целостности болгарской сообщества. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

«Вопросы административно-территориального устройства Украины относятся к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины», - подчеркнули в ведомстве.

В МИД ответили, что манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины вызывают удивление и непонимание.

«Защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в т.ч. и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год)», - подчеркнули в МИД.

Украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками.

В ведомстве подчеркивают, что вопрос о Болградском районе будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в т.ч. численной болгарской общины.

Также в МИД считают, что любые вопросы можно решить путем конструктивного диалога, что и происходит на уровне глав МИД двух стран.

«Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, традиционно существующими между Украиной и Болгарией», - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал ForUm, 20 мая парламент Болгарии принял заявление с резким протестом против планов властей Украины по проведению административной реформы Болградского района Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
6990 грн.
59
Теги