Парламент Болгарии в принятом в среду заявлении выступил с резким протестом против планов властей Украины по проведению административной реформы Болградского района Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу парламента Болгарии.

За соответствующее заявление проголосовали 109 болгарских депутатов, никто не голосовал против, 19 воздержались.

«В заявлении болгарский парламент категорически не согласен с планируемыми административными изменениями и призывает болгарское правительство принять все возможные меры перед правительством Украины для сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе в ходе предстоящей административно-территориальной реформы», - сообщили в парламенте Болгарии.

Правительство Украины планирует провести административную реформу, которая может создать в Болградском районе пять объединенных территориальных общин, где этнические болгары больше не будут большинством. По мнению Софии, это ударит по правам болгарского меньшинства. По неофициальным данным, оно насчитывает около 250-300 тысяч человек.

В заявлении болгарского парламента говорится, что власти должны срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства в Украине в соответствии с существующими двусторонними соглашениями, в том числе и теми, которые обеспечивают образование на болгарском языке.

В ходе обсуждения в парламенте депутаты отметили, что административная реформа предусмотрена исключительно в Болградском районе и явно направлена ​​на удар по болгарскому меньшинству. Отмечается, что после многих лет последовательной поддержки Украины, в том числе на международной арене, София вправе ожидать от Киева гарантии единства болгарского национального меньшинства.

«Парламент Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен быть решен в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейским ценностям», - говорится в принятом заявлении.

Заявление было передано украинскому посольству сразу после голосования.