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В пятницу, 29 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Венгрию для встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Встреча с венгерским коллегой станет первым невиртуальным зарубежным визитом главы МИД Украины в должности, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Поскольку авиасообщение в условиях пандемии ограничено, Кулеба осуществит визит автомобилем, преодолев тысячи километров из Киева в Будапешт.

Путешествие будет проходить с соблюдением всех надлежащих правил безопасности, необходимых в условиях пандемии COVID-19.

В ходе визита стороны обсудят дальнейшее развитие инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, воплощение инфраструктурных проектов, пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19.

Кулеба и Сийярто также уделят внимание решению ряда проблемных вопросов украинско-венгерских отношений, подготовке к встрече лидеров Украины и Венгрии, президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана.

По результатам переговоров глав МИД в Будапеште запланирована их совместная пресс-конференция.
ForUm

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