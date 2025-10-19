﻿
Війна

ЗСУ перехопили радіоефір, у якому російський військовий наказує розстріляти цивільного в Куп'янську

Воїни 10-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України перехопили радіоефір, у якому російський військовослужбовець віддає наказ розстріляти цивільного в Куп'янську Харківської області.

Аудіозапис оприлюднений на сторінці корпусу у "Фейсбуці".

"Перехоплення радіоефіру. Куп’янськ. На записі — російський військовий віддає наказ розстріляти беззбройного цивільного. Без суду, без причини, без жодної краплі людяності. Просто тому, що може", - зазначили в Сухопутних військах.

"Це не випадковість — це їхня стратегія терору. Вони приходять не “звільняти” — вони приходять вбивати, катувати й залякувати. Їхня війна — це війна не з армією, а з мирним населенням", - заявили в Сухопутних військах.

Там наголосили, що подібні накази це не просто порушення Женевських конвенцій, це суто воєнні злочини.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

перехватвійна в Україніагресія рфвоєнні злочини рфрадіоефір
