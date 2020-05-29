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СММ ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению российскими оккупационными силами прежних позиций на участке разведения сил возле Петровского.

Внимание на этом акцентировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 28 мая, сообщает Укринформ.

«Обеспечение полного и всеобъемлющего прекращения огня остается критическим для выполнения согласованных выводов Парижского саммита в Нормандском формате, которые Россия продолжает не выполнять. Вместо создания новых участков разведения сил, она прибегает к возвращению сил: СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском», - заявил он.

Украинский дипломат подчеркнул, что без воплощения согласованных в Париже мер по стабилизации ситуации безопасности в зоне конфликта, договоренности по поводу чего Россия продолжает подрывать, «невозможно перейти ко второму этапу – то есть, мерам по реализации политических положений Минских договоренностей».

Напомним, 9 ноября 2019 началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе. 

13 ноября на участке разведения сил и средств 3 Богдановка-Петровское пиротехники начали разминирование.
ForUm

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