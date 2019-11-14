На участке разведения сил и средств № 3 Богдановка-Петровское пиротехники начали разминирование, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что вчера, 13 ноября, пиротехники Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

Пиротехническими расчетами ГосЧС Украины обследована территория площадью 0,07 гектара. Изъято и уничтожено установленным способом 6 взрывоопасных предметов.

К выполнению задач привлекалось 4 пиротехнических расчета (20 человек личного состава и 8 единиц техники).

Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе.