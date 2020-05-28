Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.
«Международные санкции является важным внешнеполитическим инструментом воздействия на те государства, физических и юридических лиц, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека», - отметили в ведомстве.
Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.
«Назначение Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований Закона Украины «О санкциях», а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека», - подчеркнули в МИД.
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