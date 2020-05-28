также в разделеОбщество
Украина в полночь возобновит работу 66 пунктов пропуска 14
Еще один «слуга» заболел коронавирусом 15
Заммэра Борисполя задержали на взятке в 3 квартиры 10
В деле «Оптимумспецдетали» появились новые подозреваемые 10
Пожар в одесском колледже: Поэта и активиста отпустили на поруки депутатов 29
В Украине значительно повышается среднегодовая температура 17
С 1 июня начнется первый этап запуска электричек 37
НАН: Пик эпидемии COVID-19 в Украине уже прошел 42
В МВД рассказали, где заработает видеофиксация нарушений ПДД 34
Стали доступны билеты на еще 3 поезда 24
Дело Шеремета: Полиция изменила маршрут подозреваемых, чтобы «вписать» в свою версию 37
Полиция задержала иностранцев, взорвавших банкомат и похитивших 400 тысяч 28
Без чая и хождения по вагонам: озвучен новый формат проезда в поездах 38
В Национальном центре Довженко – обыски 25
Не готовы к ослаблению карантина 7 областей Украины 26
Журналистам разрешили находиться в ложе прессы ВР 13
За сутки в ВСУ зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19 13
САП: Отказ в экстрадиции не влияет на рассмотрение дела Онищенко 18

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

«Международные санкции является важным внешнеполитическим инструментом воздействия на те государства, физических и юридических лиц, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека», - отметили в ведомстве.

Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.

«Назначение Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований Закона Украины «О санкциях», а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека», - подчеркнули в МИД.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2663 грн.
30
Теги