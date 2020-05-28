На следующем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны обсудят сформированные списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции.

«В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Также речь шла о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании.

Кроме того, в рамках группы по безопасности продолжилось обсуждение вопроса о новых участках разведения сил и средств.

«Продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств при верификации и контроле со стороны СММ ОБСЕ», – сказано в сообщении.

Напомним, 16 апреля в рамках обмена Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях. Украина передала боевикам 14 человек.