также в разделеПолитика
Медведчук: Продавать домашних животных за долги – это дикость и цинизм 13
В Украине планируют создать военно-промышленное министерство 27
Кулеба: После вывода войск РФ из ОРДЛО администрации оккупантов расформируют 27
ОП: РФ не возражает против верховенства законов Украины в ОРДЛО 93
Меркель поддержала сохранение санкций против РФ за агрессию в Украине 20
Миссия Украины в ООН: РФ связала снятие санкций с прекращением огня на Донбассе 112
Порошенко повторно вызывали на допрос в ГБР 36
Разумков: «Языковой» закон надо менять 176
Кабмин утвердил последние три плана ОТГ в областях, Крым – после деоккупации 52
ОПЗЖ направила в ООН жалобу на незаконное функционирование в Украине американских биолабораторий 30
Слободчук: Заявление о «втором сроке» Зеленского нужно, потому что «матросы» побежали с корабля СН 24
Закон о борьбе с «поправочным спамом» обжаловали в КСУ 30
Кабмин согласовал назначение Володина главой Киевской ОГА 19
Мэр Черкасс решил судиться с Зеленским 40
Ворочево на карантине: Медведчук отреагировал на вспышку коронавирусной инфекции в Перечинском районе 23
Медведчук: У наших «слуг народа» хозяева не в Украине, их центры на Западе 21
Несмотря на пандемию: Кулеба едет на встречу Сийярто 21
Медведчук о нападение на офис ОПЗЖ: Это не протесты, а преступная деятельность 111

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны обсудят сформированные списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции.

«В рамках работы гуманитарной группы  была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Также речь шла о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании.

Кроме того, в рамках группы по безопасности продолжилось обсуждение вопроса о новых участках разведения сил и средств.

«Продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств при верификации и контроле со стороны СММ ОБСЕ», – сказано в сообщении.

Напомним, 16 апреля в рамках обмена Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях. Украина передала боевикам 14 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5990 грн.
12
Теги