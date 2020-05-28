Кабинет Министров Украины согласовал законопроект об изменениях в сфере взыскания долгов, которым среди прочего предлагается запретить продажу домашних питомцев для взыскания долгов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Ну, и позаботились о домашних любимцах - кошках и собаках. Мы их, конечно, за долги не продавали, не продаем и продавать не будем. Но на случай если наши преемники будут кровожаднее нас, законопроектом мы прямо запрещаем обращать взыскание на этих домашних животных (то есть продавать их за долги)», - написал Малюська.

Он также отметил, что согласованный правительством законопроект системно совершенствует почти каждый аспект исполнительного производства. В случае его принятия депутатами ВРУ умышленно не платить долги будет невозможно.

«Долги уплатить стало чуточку проще. На сайте Онлайн дома юстиции можно проверить наличие долгов в исполнительных производствах и сразу их оплатить. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь электронную подпись», - также рассказал министр.

Он добавил, что будет усложнена процедура регистрации места проживания в ипотечной недвижимости: понадобится разрешение ипотекодержателя или же доверительного собственника для доверительной собственности. Соответственное постановление было утверждено Кабмином.

Напомним, ранее Минюст на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) продавал за долги собак. Среди лотов была «Собака породы «Пит-бультерьер» 2015 г.н.», которую предлагают по цене от 112 грн.