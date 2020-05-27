Больше всего в Украине, как и во всем мире, от коронавируса и карантинных ограничительных мер пострадали туристическая отрасль, ресторанно-отельный бизнес и транспорт. Об этом на брифинге после заседании заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает УНИАН.

«Не только в Украине, но и во всем мире, в первую очередь пострадали секторы, которые связаны с туризмом, с ресторанно-отельным бизнесом, потому что все точки были закрыты, чтобы максимально ограничить контакты людей. Следующее – это транспорт. Мы все знаем о серьезных ограничениях транспорта», - сказал он.

Министр также отметил, что практически все секторы экономики пострадали от коронакризиса из-за снижения деловой активности.



Напомним, Кабинет Министров подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.