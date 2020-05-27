также в разделеОбщество
ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине
Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину 7
Укрзализныця начнет продажу билетов за 90 дней до отправления 10
Житомирского налоговика задержали на $12 тысячах взятки 11
ОГП расследует дело вице-адмирала ЧФ РФ, подстрекавшего украинских военных к госизмене 17
Французская газета исправила карту с «российским» Крымом 18
Гидрометцентр: Дожди спасли Украину от засухи 32
Министр по делам ветеранов получил 500 тысяч помощи от государства 24
В США анонсировали новые санкции против «Северного потока-2» 20
СМИ узнали имя раненого в Киеве черногорского организатора наркокартеля 17
Венедиктова – САП: Приведите яркие примеры приговоров коррупционерам 13
Петицию о передаче Киевской лавры ПЦУ переадресовали Кабмину 55
ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции 25
Еще одна страна направила гумпомощь украинским медикам 18
В ВСУ от коронавируса умер работник, тест которого не выявил болезни 24
В Украине заработали железнодорожные кассы 23
Адвокат: Изнасилованную в Кагарлыке девушку в полицию заманил сосед 43
Дела Майдана: Еще против двух судей завершили расследование 16

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар назвал подлым и низким заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, оскорбившего украинского посла в ФРГ Андрея Мельника. 

«Очень подленько и низко как для экс-канцлера Германии, но как говорится, «с кем поведешься, от того и наберешься». Этот комментарий Шредера – предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами! А нашего посла в обиду не дадим!» - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, экс-канцлер Германии, председатель совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шредер в первом выпуске своего аудиоподкаста резко высказался о после Украины в Берлине, который критиковал его раньше. Шредер назвал посла «карликом» («Zwerg»). 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
24
Теги