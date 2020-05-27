Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар назвал подлым и низким заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, оскорбившего украинского посла в ФРГ Андрея Мельника.

«Очень подленько и низко как для экс-канцлера Германии, но как говорится, «с кем поведешься, от того и наберешься». Этот комментарий Шредера – предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами! А нашего посла в обиду не дадим!» - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, экс-канцлер Германии, председатель совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шредер в первом выпуске своего аудиоподкаста резко высказался о после Украины в Берлине, который критиковал его раньше. Шредер назвал посла «карликом» («Zwerg»).