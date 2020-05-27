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Экс-канцлер Германии, председатель совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шредер в первом выпуске своего аудиоподкаста, премьера которого состоялась во вторник, 26 мая, резко высказался о после Украины в Берлине, который критиковал его раньше. Шредер назвал посла «карликом» («Zwerg»). С легкой руки информагентства dpa это слово попало в заголовки многих СМИ, пишет DW.

Шредер стал одним из немногих немецких политиков высшего уровня, у которого появился свой аудиоподкаст.

На последних минутах, Шредер, говоря о борьбе с коронавирусом, критикует США за отказ поддерживать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), хвалит нынешнее правительство ФРГ за противоположную политику и призывает к расширению международного сотрудничества.

«Не стоит докучать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?» - спрашивает Шредер. «Посол, да», - подсказывает ведущая. «Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические... Это никого не интересует, даже в Германии» - говорит Шредер, при этом не произнося имени украинского посла – Андрея Мельника. Далее на этом месте на записи слышен склейка, и ведущая задает завершающее вопрос.

Повод для выпада Шредера – интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике призывы экс-канцлера в этом же издании к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины. Именно это, судя по записи, вызвало гнев Шредера, а не то, что Мельник назвал его «топ-лоббистом президента России Путина», как об этом пишут немецкие СМИ.  
ForUm

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