США закрили повітряний простір над Венесуелою та збільшили військову активність у регіоні

Президент США Дональд Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою в рамках нових заходів протидії наркоторговцям. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

У зверненні Трамп окремо попередив «авіакомпанії, пілотів, наркоторговців і торговців людьми», заявивши, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї відтепер закритий для польотів.

Напередодні американський президент також анонсував, що Сполучені Штати «дуже скоро» розпочнуть активні дії проти венесуельських наркоторговців на суші.

Рішення ухвалене на тлі триваючої операції «Південний спис», спрямованої на «боротьбу з наркотерористами».

Вашингтон раніше збільшив кількість військових кораблів, літаків і контингентів у Карибському басейні, заявляючи про намір посилити боротьбу з наркотрафіком. США також завдавали авіаударів по кількох човнах, які, за словами Трампа, перевозили наркотики до Сполучених Штатів із Венесуели. Критики ж наголошують, що такі атаки в міжнародних водах можуть суперечити нормам міжнародного права та законодавству США.

На тлі ескалації Сполучені Штати офіційно визнали президента Венесуели Ніколаса Мадуро та частину його уряду членами терористичної організації. Дональд Трамп прямо звинуватив Мадуро в «керівництві наркокартелем» і уповноважив ЦРУ проводити таємні операції на території Венесуели.