также в разделеЭкономика
Центрэнерго будет возить импортный уголь морем во избежание российской блокады 33
В Украине к Новому году могут значительно подорожать продукты 66
Эксперт: Манипуляции с целевыми зелеными еврооблигациями повысили риск инвестиций в Украину 15
В Украине сокращается производство молока 74
Сервис NovaPay блокирует клиентам денежные переводы 25
В Украину прибыло первое судно с импортным углем 45
Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину 31
Украинцам в красной карантинной зоне увеличат субсидию 11
С 1 декабря Нафтогаз пересчитает тариф для поставщика последней надежды 110
Украинцам рассказали, как получить доплату к пенсии за сверхнормативный стаж 87
Болтян: Для стабильности мировой экономики важны политика, а не экономические факторы 11
Укрзализныця продала два непрофильных актива в Киеве 14
В Кабмине думают, как выплатить тысячу за вакцинацию пенсионерам и селянам 81
Из-за решения ФРГ запуск «Северного потока-2» могут отложить до марта 52
Глава ФГИ уходит в отставку 15
Правительство увеличило расходы на лечение COVID-19 18
Беларусь ограничила транзит нефти в Польшу 33
Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября 55

Американская Westinghouse и украинский «Энергоатом» подписали два соглашения по проектам строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.

Подписание документов состоялось в ходе международной конференции «Атомные возможности для развития страны» в понедельник в Киеве.

Одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое – закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги