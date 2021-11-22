Американская Westinghouse и украинский «Энергоатом» подписали два соглашения по проектам строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.

Подписание документов состоялось в ходе международной конференции «Атомные возможности для развития страны» в понедельник в Киеве.

Одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое – закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.