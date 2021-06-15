Президент Владимир Зеленский считает правильным решением проведение IPO (первичного публичного предложения) такими госкомпаниями как Нафтогаз и Энергоатом.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов», передает «Экономическая правда».

«Нафтогаз уже очень давно хочет и мечтает выйти на IPO, и это правильная вещь. Я считаю, что то же будет с «Энергоатомом»: они почистят эту ситуацию и могут выйти, это дорогие компании», - рассказал он.

О выходе Нафтогаза на биржу говорили и раньше. В частности, накануне глава компании Юрий Витренко заявил, что проведение первичного публичного предложения (IPO) акций НАК «Нафтогаз Украины» как материнской компании всей группы Нафтогаза имеет ряд недостатков и стоит рассмотреть альтернативы.

По его словам, возможно, IPO отдельно «Укргаздобычи» будет лучшим вариантом, более понятным для инвестора, тогда как продажа всего Нафтогаза будет связана с дисконтом.

Однако в июне 2020 года экс-глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что группа может к 2023 году выйти на IPO, а размещение состоится или на фондовой бирже Лондона, или Нью-Йорка.