В столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 154 человека, 46 из них – в тяжелом состоянии. Об этом мэр сообщил Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 154 пациента. В том числе, трое детей. 46 больных в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - сообщил Кличко.

С подозрением на коронавирус, по словам мэра, в больницах столицы сегодня 91 человек. В частности, и пятеро детей.

«Также тестируют на COVID-19, как я говорил, всех больных пневмонией. Их сегодня в стационарах медучреждений 322 человека. Только за минувшие сутки с диагнозом пневмония госпитализированы 59 жителей столицы», - отметил Кличко.

Напомним, количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, возросло на 29 человек. Выписали за сутки – 44 человека.