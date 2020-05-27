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Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генпрокурора, завершили досудебное расследование в отношении двух бывших судей Сосновского районного суда Черкасс, которые сейчас являются действующими адвокатами.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что бывшие судьи – сейчас адвокаты, 25-26 января 2014 совершили противоправные действия в отношении 17 человек. Гражданам было незаконно ограничено личную свободу, в основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах.

Экс-судьи подозреваются в:

    постановлении судьей заведомо неправосудных решений, совершенном в личных интересах (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины);

    заведомо незаконных арестах, повлекшие тяжкие последствия, совершенных в личных интересах по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины);

    незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).
ForUm

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