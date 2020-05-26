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Более 500 человек за несколько часов собрали необходимую сумму для внесения залога за подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь.

Об этом сообщил защитник Дугарь Виталий Коломиец.

«12:30, 26.05.2020. Друзья, невероятно, но за 3 часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты). Избыток будут направлен на работу в судебном следствии и по согласованию с основными учредителями для правовой помощи другим добровольцам», - написал он в Facebook.

Напомним, в понедельник, 25 мая, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, военной медсестре Яне Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч 150 гривен с ношением электронного браслета.
ForUm

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