Власти Италии грозят вернуть жесткие меры ограничений на передвижение граждан в связи с тем, что тысячи итальянцев вышли на улицы праздновать окончание карантина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Итальянские политики угрожают восстановить ограничения на передвижение людей и заявили о намерении нанять 60 тысяч безработных-волонтеров для надзора за соблюдением социального дистанцирования. Это связано с тем, что тысячи граждан вышли на улицы городов праздновать с алкоголем окончание карантина», - говорится в сообщении.

Многие итальянцы заполнили пляжи, парки и бары в течение последних выходных, часто при этом игнорируя потребность соблюдения социальной дистанции и не нося защитных масок.

Ситуация вызвала беспокойство мэров городов, которые опасаются, что такое количество людей на улицах приведет к повторной вспышке.

Прошедшие выходные были первыми с тех пор, как Италия отменила запрет видеться с друзьями и снова открыла бары.

Италия планирует снять ограничения как на межрегиональные, так и на международные поездки в пределах Шенгенской зоны с 3 июня.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже выразил обеспокоенность тем, что жители страны вернулись к обычной ночной жизни, игнорируя рекомендации по дистанцированию и гигиене.

Количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 по состоянию на середину дня 26 мая составило 5611601, включая 348 334 летальных, 2388235 человек выздоровели.